ABD'de diplomasi trafiği: Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın ABD temasları sürüyor! Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah ile bir araya geldi

Manisa’da lise önünde saldırı! Av tüfeğiyle ateş açtı: Yaralılar var, saldırgan yaya olarak kaçtı

Manisa'da lise önünde etrafa ateş açıp kaçtı: O anlar kamerada!

Manisa'da lise önünde etrafa ateş açıp kaçtı: O anlar kamerada!