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Bakan Akın Gürlek duyurdu! Borsada manipülasyon soruşturması: 14 gözaltı

Bakan Akın Gürlek duyurdu! Borsada manipülasyon soruşturması: 14 gözaltı

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, SPK'nın Katılımevim (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki tespitleri doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, dosya kapsamında adli işlem yapılan kişi sayısı 60'a ulaştı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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