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Milli Hızlı Tren'de seri üretim dönemi: İkinci setin imalatı başladı, hedef 14 yeni tren

Milli Hızlı Tren'de seri üretim dönemi: İkinci setin imalatı başladı, hedef 14 yeni tren

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde seri üretim aşamasına geçildi. İlk setin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, yeni tren setlerinin imalatına başlandığını duyurdu. Proje kapsamında 2027 ve 2028 yıllarında 7'şer adet olmak üzere toplam 14 yeni setin raya indirilmesi hedefleniyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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