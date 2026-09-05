Meta'ya karşı tarihi zafer kazanan anne A Haber'e konuştu: 17 yaşındaki Dilara Konar fentanil kurbanı oldu!
Instagram'da tanıştığı şahsın "anksiyete ilacı" adı altında fentanil vermesi sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Türk kızı Dilara Konar'ın acılı annesi Julianna Arnold, dünya devi Meta'ya karşı kazandığı tarihi hukuk zaferinin ardından A Haber'e konuştu. Evlat acısını teknoloji devlerine karşı büyük bir mücadeleye dönüştüren acılı anne, tüm ebeveynlere "Çocuklarınızın sığınacağı tek güvenli liman siz olun" çağrısında bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel