CANLI YAYIN
Geri
Meta'ya karşı tarihi zafer kazanan anne A Haber'e konuştu: 17 yaşındaki Dilara Konar fentanil kurbanı oldu!

Meta'ya karşı tarihi zafer kazanan anne A Haber'e konuştu: 17 yaşındaki Dilara Konar fentanil kurbanı oldu!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Instagram'da tanıştığı şahsın "anksiyete ilacı" adı altında fentanil vermesi sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Türk kızı Dilara Konar'ın acılı annesi Julianna Arnold, dünya devi Meta'ya karşı kazandığı tarihi hukuk zaferinin ardından A Haber'e konuştu. Evlat acısını teknoloji devlerine karşı büyük bir mücadeleye dönüştüren acılı anne, tüm ebeveynlere "Çocuklarınızın sığınacağı tek güvenli liman siz olun" çağrısında bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Burdur'da düğün günü kaza: 26 yaşındaki İsmail Arpağ motosikletiyle tıra çarparak öldü
Burdur'da düğün günü kaza: 26 yaşındaki İsmail Arpağ motosikletiyle tıra çarparak öldü
Kim Milyoner Olmak İster'de doğum izni sorusu gündem oldu: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğru cevap paylaşımı!
Kim Milyoner Olmak İster'de doğum izni sorusu gündem oldu: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğru cevap paylaşımı!
Aksaray'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü: Kavşaktaki polislere sığınarak canını kurtardı
Aksaray'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü: Kavşaktaki polislere sığınarak canını kurtardı
Tekirdağ Çerkezköy'de masaj salonuna yönelik yürütülen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 1 kişi tutuklandı
Tekirdağ Çerkezköy'de masaj salonuna yönelik yürütülen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 1 kişi tutuklandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle