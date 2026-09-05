Dijital istismarın korkunç yüzü: 20 milyon çocuk mağdur
Sosyal medyayı propaganda ve eleman devşirme alanına çeviren yeni nesil suç örgütleri; silah, para ve lüks yaşam görüntüleriyle özellikle çocukları ve gençleri ağlarına çekmeye çalışıyor. Antalya ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalanırken UNICEF’in 21 ülkedeki araştırması, dijital tehlikenin korkunç boyutunu ortaya koydu: Yaklaşık 20 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla cinsel sömürü veya istismara maruz kaldı, vakaların yüzde 1’i bile yetkililere bildirilmedi. Uzmanlar aileleri, “Çocuklarınızı ekranla baş başa bırakmayın” sözleriyle uyardı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel