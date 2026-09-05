Dijital istismarın korkunç yüzü: 20 milyon çocuk mağdur

Samsun'da tramvayın önüne atlayan kız çocuğunu tişörtünden çekerek kurtardı: O anlar kamerada

Başkan Erdoğan Kitaba Vefa Sergisi'nde konuştu: Geçmişiyle bağı kopanın istikbal inşa etmesi mümkün değildir!

Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anne ve baba hakim karşısında: Baba oğlundan şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anne ve baba hakim karşısında: Baba oğlundan şikayetçi oldu