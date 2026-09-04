Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anne ve baba hakim karşısında: Baba oğlundan şikayetçi oldu
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara (56), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ve Zeynep Kılıç (11) ile 15 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli (54) ve Peyman Pınar Mersinli (52) ilk kez hakim karşısına çıktı. Baba Mersinli, oğlu İsa Aras Mersinli'den şikayetçi olduğunu söyledi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel