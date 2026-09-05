Başkan Erdoğan'dan 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı mesajı: Engeller kalkınca neler olduğunu gördük
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı dolayısıyla yayımladığı mesajda imam hatip mezunlarının başarılarına dikkat çekti. Önlerindeki engeller kaldırıldığında gençlerin önemli başarılara imza attığını belirten Erdoğan, harp okulları mezuniyetini örnek göstererek özgüvenli, donanımlı ve yerli bir gençliğin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel