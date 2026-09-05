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Aksaray'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü: Kavşaktaki polislere sığınarak canını kurtardı

Aksaray'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü: Kavşaktaki polislere sığınarak canını kurtardı

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Aksaray'da otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan 73 yaşındaki Mehmet B., kavşakta uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım talebinde bulundu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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