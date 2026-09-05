Kim Milyoner Olmak İster'de doğum izni sorusu gündem oldu: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğru cevap paylaşımı!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan 100 bin TL'lik doğum izni sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yarışmacı Sevgül Batur'un elendiği sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımda bulunarak, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Kim Milyoner Olmak İster