CANLI YAYIN
Geri
Kim Milyoner Olmak İster'de doğum izni sorusu gündem oldu: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğru cevap paylaşımı!

Kim Milyoner Olmak İster'de doğum izni sorusu gündem oldu: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğru cevap paylaşımı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan 100 bin TL'lik doğum izni sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yarışmacı Sevgül Batur'un elendiği sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımda bulunarak, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Kim Milyoner Olmak İster

Bunlar da Var

Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
Fatma Zehra Önen son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
Bursa'da arızalanan kamyonetin altına giren şahıs, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da arızalanan kamyonetin altına giren şahıs, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Samsun'da tramvayın önüne atlayan kız çocuğunu tişörtünden çekerek kurtardı: O anlar kamerada
Samsun'da tramvayın önüne atlayan kız çocuğunu tişörtünden çekerek kurtardı: O anlar kamerada
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde motosiklet bariyerlere çarptı: 24 yaşındaki Abdullah Çolak öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde motosiklet bariyerlere çarptı: 24 yaşındaki Abdullah Çolak öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle