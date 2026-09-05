Giriş Tarihi: 05 Eylül 2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 12:16

Motosiklet Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı

Olay, saat 00.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yapılması planlanan düğünü için hazırlıklarını sürdüren İsmail Arpağ yönetimindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Arpağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren genç damat adayının cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.