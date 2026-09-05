Burdur'da düğün günü kaza: 26 yaşındaki İsmail Arpağ motosikletiyle tıra çarparak öldü
Burdur’un Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak’ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Arpağ yönetimindeki motosiklet park halindeki tırın dorsesine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 26 yaşındaki Arpağ, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Motosiklet Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı
Olay, saat 00.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yapılması planlanan düğünü için hazırlıklarını sürdüren İsmail Arpağ yönetimindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede Hayatını Kaybetti
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Arpağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren genç damat adayının cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam