Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 10:31

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yurt Yerleştirmelerinde Yüzde 90 ile Rekor Kırıldı

Bakan Bak, bu yılki yerleştirme sürecine ilişkin verileri de paylaştı. Yapılan açıklamada, başvuru yapan öğrencilerin yüzde 90'ının yurtlara yerleştirildiği ve bu oranla rekor kırıldığı belirtildi.