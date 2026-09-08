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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: Bakan Osman Aşkın Bak %90 yerleştirme rekorunu ilan etti!

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: Bakan Osman Aşkın Bak %90 yerleştirme rekorunu ilan etti!

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, yapılan yerleştirmelerde rekor kırılarak öğrencilerin yüzde 90 oranında yurtlara yerleştiğini bildirdi.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yurt Yerleştirmelerinde Yüzde 90 ile Rekor Kırıldı

Bakan Bak, bu yılki yerleştirme sürecine ilişkin verileri de paylaştı. Yapılan açıklamada, başvuru yapan öğrencilerin yüzde 90'ının yurtlara yerleştirildiği ve bu oranla rekor kırıldığı belirtildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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