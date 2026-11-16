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İsrail casusları için iddianame hazır! 20’şer yıl hapis istendi

İsrail casusları için iddianame hazır! 20’şer yıl hapis istendi

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Türkiye’de yaşayan ve İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif olan Filistinlileri takip ederek haklarında bilgi topladığı belirtilen dedektif Serkan Çiçek ile kendisine yasa dışı veri sağladığı belirtilen avukat Tuğrulhan Dip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, iki şüpheli hakkında “siyasal veya askerî casusluk” suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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