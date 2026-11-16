AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten fon açıklaması: İhmali, kusuru veya kastı olanlar hesap verecek

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu hafif ticari araca çarptı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş’ta halı saha maçında hakeme saldırdılar! O anlar kamerada

Gebze'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Gebze'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı