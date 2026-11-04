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İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış hayatı felç etti: İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış hayatı felç etti: İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

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İstanbul'da gün boyu etkisini hissettiren kapalı hava, akşam saatlerine doğru yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Yarım saati aşkın süredir aralıksız devam eden sağanak, iş çıkış saatleriyle birleşince megakentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, İBB trafik ölçüm sistemlerine göre yoğunluk oranı kısa sürede yüzde 80'e dayandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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