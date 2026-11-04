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Başkan Erdoğan Seul'de dünya devlerinin CEO'larını kabul etti

Başkan Erdoğan Seul'de dünya devlerinin CEO'larını kabul etti

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Güney Kore’nin başkenti Seul’e gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabul maratonuna imza attı. Kentte teknoloji, elektronik, biyoteknoloji, enerji ve kimya sektörlerinde küresel çapta faaliyet gösteren dev şirketlerin üst düzey yöneticileri ve beraberlerindeki heyetleri kabul eden Erdoğan; LG Electronics CEO'su Lyu Jae-cheol, Celltrion CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn, Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun, Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile KEPCO Başkan Yardımcısı Chan-hyuk Chun ile ayrı ayrı görüştü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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