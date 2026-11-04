Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda dönmek üzere hareket etti

Bakan Ersoy'un "Geleceğe Miras" projesine İtalya'dan ödül: Diğer ülkelere örnek oldu

Bakan Ersoy'un "Geleceğe Miras" projesine İtalya'dan ödül: Diğer ülkelere örnek oldu