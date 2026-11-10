Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti iddialarını yanıtladı: Siyasi geleceği için açık kapı bıraktı
Ahmet Eşref Fakıbaba, A Haber canlı yayınında AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi. Şu an resmi bir temas kurulmadığını belirten Fakıbaba, nihai kararını Meclis'teki oylamanın ardından vereceğini söyledi. Şanlıurfa'dan siyasete dönmesi yönünde yoğun talep aldığını vurgulayan Fakıbaba, olası teklif ihtimaline yönelik sözleriyle katılım sürecine açık kapı bıraktı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel