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Hatay'da şiddetli yağış sonrası dereye düşen küçük çocuk selde 1 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti

Hatay'da şiddetli yağış sonrası dereye düşen küçük çocuk selde 1 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti

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Hatay’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağışlar kısa sürede kent genelinde sel felaketine dönüştü. Yağışın ardından debisi yükselen dereye düşerek sel sularına kapılan küçük bir çocuk, şiddetli akıntının etkisiyle yaklaşık 1 kilometre boyunca sürüklendi. Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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