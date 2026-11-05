2027 araç muayene ücretleri hesaplandı: Otomobil motosiklet ve ağır vasıtada yeni rakamlar

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü fon soruşturması açıklaması: Kim varsa hesabını verecek

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar: Fon soruşturması Azerbaycan ve terörsüz Türkiye

İstanbul Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı

İstanbul Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı