Hatay'da şiddetli yağış sonrası dereye düşen küçük çocuk selde 1 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti
Hatay’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağışlar kısa sürede kent genelinde sel felaketine dönüştü. Yağışın ardından debisi yükselen dereye düşerek sel sularına kapılan küçük bir çocuk, şiddetli akıntının etkisiyle yaklaşık 1 kilometre boyunca sürüklendi. Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel