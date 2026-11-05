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İstanbul'un 1600 yıllık tarihi Londra'da: Bakan Ersoy Victoria and Albert Müzesi'ndeki sergiyi gezdi

İstanbul'un 1600 yıllık tarihi Londra'da: Bakan Ersoy Victoria and Albert Müzesi'ndeki sergiyi gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde açılan “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisini ziyaret etti. Bakan Ersoy, İstanbul dışına ilk kez çıkarılan Büyük Saray Mozaikleri dâhil 200’den fazla eseri inceleyerek İstanbul’un mirasını uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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