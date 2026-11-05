Başkan Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar: Fon Soruşturması Azerbaycan ve terörsüz Türkiye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına ilişkin sermaye piyasalarında manipülasyon ve haksız kazanç sağlayanların hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan; Azerbaycan ile ilişkilerin her alanda güçleneceğini ve "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılana kadar terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel