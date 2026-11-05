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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü fon soruşturması açıklaması: Kim varsa hesabını verecek

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü fon soruşturması açıklaması: Kim varsa hesabını verecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemdeki fon soruşturmasına değinen Erdoğan, sermaye piyasalarını manipüle eden ve haksız kazanç sağlayan her kim varsa hesabının sorulacağını vurgulayarak, ekonomi ile piyasalardaki güven ortamını zedeleyenlere göz yumulmayacağını ve adli-idari süreçlerin sonuna kadar takip edileceğini belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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