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İstanbul Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı

İstanbul Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı

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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde korkutan bir iş kazası yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması ve göçük meydana geldi. Çöküntü esnasında şantiye alanında bulunan iki kişi tonlarca toprağın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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