COP31 Başkanı Murat Kurum'dan Antalya'da açıklamalar: "Boş vaatlerin değil gerçeklerin zamanı"
Antalya’da devam eden COP31 iklim zirvesinde yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizine karşı somut eylem çağrısında bulundu. Genel Kurul’da Gazze’nin alkışlanmasının "ortak vicdan" olduğunu belirten Kurum, "Laftan sözlerden, boş vaatlerden daha ziyade gerçekleri görmemizin zamanı geldi" diyerek samimiyet vurgusu yaptı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel