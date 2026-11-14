Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Serkan Önder Kayseri'de toprağa verildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kaza kırımında şehit düşen Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nde karşılanan şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip Kartal Şehitliği'ne defnedildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel