Başkan Erdoğan ve Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira görüştü: 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki diplomatik temasların ekonomik iş birliğine yansımalarının değerlendirildiği zirvede, ikili ticari potansiyeli ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel