İstanbul için saat verildi: Sıcaklık 10 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Soğuk cephe geçişiyle birlikte rüzgarın yıldız ve karayel yönüne dönmesi, 18 ila 22 derece arasında seyreden hava sıcaklığının akşam saatlerinde 10-12 dereceye kadar düşmesine yol açacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle saat 15.00 ile 21.00 arasındaki 6 saatlik kritik periyoda dikkat çekerek, kısa süre içinde metrekareye 40 ila 50 kilogram yağış düşebileceği uyarısını yaptı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel