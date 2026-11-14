Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda blok liste ve tasfiye iddiaları ortalığı karıştırdı

Başkan Erdoğan ve Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira görüştü: 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi masada

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Serkan Önder Kayseri'de toprağa verildi

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Serkan Önder Kayseri'de toprağa verildi