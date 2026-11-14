UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
İstanbul için saat verildi: Sıcaklık 10 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor

İstanbul için saat verildi: Sıcaklık 10 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Soğuk cephe geçişiyle birlikte rüzgarın yıldız ve karayel yönüne dönmesi, 18 ila 22 derece arasında seyreden hava sıcaklığının akşam saatlerinde 10-12 dereceye kadar düşmesine yol açacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle saat 15.00 ile 21.00 arasındaki 6 saatlik kritik periyoda dikkat çekerek, kısa süre içinde metrekareye 40 ila 50 kilogram yağış düşebileceği uyarısını yaptı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlanıyor
Helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada
İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada
Esenyurt'ta kayıp olarak aranan öğretmen Harun Ülger'in acı sonu: Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu
Esenyurt'ta kayıp olarak aranan öğretmen Harun Ülger'in acı sonu: Arkadaşının minibüsünde cansız bedeni bulundu
Hollanda evinde Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti! (MAÇ ÖZETİ)
Hollanda evinde Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti! (MAÇ ÖZETİ)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle