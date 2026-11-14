Antalya'daki COP31 zirvesinde duygu dolu anlar: Bakan Kurum 5 yaşındaki Saly'nin hikayesini dünyaya duyurdu
Antalya'da devam eden COP31 iklim zirvesinin "Çocuklar ve Gençlik" temalı gününde açıklamalarda bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görülen kefene sarılı görüntüsüyle hafızalara kazınan 5 yaşındaki Gazzeli Saly'nin hikayesini 196 ülkeye hatırlattı. Öte yandan, zirvenin Yeşil Bölgesi'nde kurulan Gazze Çadırı'nda, bombardımanlardan geriye kalan eşyaların yer aldığı "Dönüş Umudu: El-Avde" sergisi ziyarete açıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel