Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında Gazze'de süregelen insani krize dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki mazlumların yanında yer almayı sürdüreceğini belirterek, "Biz, Gazze’deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile, biz Gazze’deki zulme sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel