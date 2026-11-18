Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras için AK Parti kulisleri: Yeni yılda saflara katılabilir

Cemil Tugay'dan ilçe belediyeleri hamlesi iddiası: Üç ilçenin AK Parti'ye geçişi için görüşme yapıldı

Şehir Hatlarından duyuru: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatlarından duyuru: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi