AK Parti'nin 24 yıllık yolculuğu grup toplantısında paylaşıldı: İşte özel video
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen 24 yıllık siyasi yolculuğu, TBMM Grup Toplantısı'nda gösterilen özel bir video ile yâd edildi. Konuşmasında partisinin millet iradesiyle kurulduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002 miladıyla hayata geçirilen eser ve hizmet siyasetinin temel ilkelerinden asla sapmadığını belirterek, "Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel