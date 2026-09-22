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Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritası belli oldu!

Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritası belli oldu!