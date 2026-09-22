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Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlardan kritik açıklamalar

Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlardan kritik açıklamalar

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısıyla olayla ilgili bilgi verdi. Saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece risk grubunda yer aldığını belirten Bakan Çiftçi, olay sırasında okulda 1 bekçinin görevli olduğunu aktardı. Çiftçi ayrıca, yaralanan öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu ve ameliyatlarının ardından yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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