Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 18:33

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm tesislerinde bir firmaya ait hurdalık depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ALİAĞA'DAKİ HURDALIK DEPODA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 16.00 sıralarında gemi söküm tesisleri bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın hurdalık deposunda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmek için çalışma başlattı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangını söndürme müdahalesi devam ediyor.