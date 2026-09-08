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Adana Kozan'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı: Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltılıyor

Adana Kozan'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı: Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltılıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle iki ayrı noktada yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yangın İki Farklı Noktada Başladı

Olay, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle ormanın iki noktasından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yerleşim Yerleri Tedbiren Boşaltıldı

Alevlerin yakın çevredeki ev ve yaşam alanlarını tehdit etmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olası can kaybı ve yaralanmaları önlemek amacıyla risk altındaki bazı yerleşim yerleri kolluk kuvvetleri kontrolünde boşaltıldı.

Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve orman işçisinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da alevleri kontrol altına almak için havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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