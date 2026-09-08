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Antalya Aksu'da orman yangını: Alevler mahalleye ilerliyor! Korku ve gözyaşı kamerada

Antalya Aksu'da orman yangını: Alevler mahalleye ilerliyor! Korku ve gözyaşı kamerada

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Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden orman yangınında rüzgarın yeniden etkili olmasıyla alevler bazı noktalarda yeniden yükseldi. Alevlerin mahalleye yönelmesi üzerine bölgedeki araç ve görevliler tahliye edilirken, evini terk etmek zorunda kalan bir çift yaşananları gözyaşları ve çaresizlik içinde izledi.

ANTALYA AKSU'DA ORMAN YANGINI: RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ, ALEVLER MAHALLEYE İLERLİYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangınında rüzgarın şiddetini artırmasıyla mücadele daha da zorlaştı. Alevlerin mahalleye yönelmesi üzerine bölgedeki araçlar ve görevliler tahliye edilirken, evini terk etmek zorunda kalan bir çift yangını gözyaşları içinde izledi.

YANGINDA 24 SAAT GERİDE KALDI

Karagöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Zorlu çalışmalarda ilk gün geride kalırken, aniden etkili olan rüzgar nedeniyle alevler bazı noktalarda yeniden yükseldi.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ, ALEVLER MAHALLEYE YÖNELDİ

Söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'nde rüzgarın bir anda tersine esmesiyle hareketli anlar yaşandı. Alevlerin hızla mahalleye doğru ilerlemesi üzerine, yerleşim yerinde bulunan tüm araçlar ve görevliler güvenlik amacıyla bölgeden tahliye edildi.

ÇARESİZ ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evlerini terk etmek zorunda kalan yaşlı bir çift ise alevlerin köylerine yaklaşmasını gözyaşları ve çaresizlik içinde izledi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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