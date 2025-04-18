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Yine CHP yine çöp! CHP’li Çiğli Belediyesi’nin sokaklarında çöp yığınları oluştu!
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Yine CHP yine çöp! CHP'li Çiğli Belediyesi'nin sokaklarında çöp yığınları oluştu!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:17:24

CHP'li belediyelerde sorun bitmiyor. Daha önceden birçok CHP'li belediyelerde görülen çöp sorunu bu kez İzmir'in Çiğli belediyesinde görüldü. ÇİBEL AŞ ile DİSK Genel İş 10 No’lu Şube arasındaki toplu iş görüşmelerinde uzlaşı sağlanamayınca işçiler greve başladı. Sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin başlattığı grev nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı. Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve başladı. Grev kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteynerleri aşarak kaldırım ve yollara taşmaya başladı. Özellikle Küçükçiğli Pazar Yeri'nde, pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanda çöplerin henüz temizlenmediği göze çarptı. Yaşanan çöp sorunu ile ilgili konuşan vatandaşlardan Baran Tuncel, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini belirtti. Tuncel, "Grev nedeniyle yaşanan durum halkı etkiliyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

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