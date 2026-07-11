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Esenler'de 114 hafıza İstanbul Valisi Davut Gül'den umre müjdesi

Esenler'de 114 hafıza İstanbul Valisi Davut Gül'den umre müjdesi

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İstanbul Esenler, manevi iklimi yüksek ve gurur dolu günlerinden birini yaşadı. Hz. Hatice Camii bünyesindeki Kur'an kurslarında tam 2,5 yıl boyunca büyük bir azim, emek ve gayretle hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 114 genç hafız adayı için Esenler Müftülüğü muhteşem bir icazet törenine imza attı. Vali Gül, Başkan Erdoğan'ın selamını ileterek Erdoğan adına gençlere ve hocalarına umre müjdesi verdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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