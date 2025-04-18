CHP’li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 tutuklama!

İBB'ye yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasının ardından bir operasyon da İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı. Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.