PODCAST CANLI YAYIN
CHP’li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 tutuklama!
Haberler Güncel Videoları

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 tutuklama!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:03:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:24:32

İBB'ye yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasının ardından bir operasyon da İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı. Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SIRADAKİ VİDEO
Yine CHP yine çöp! CHP'li Çiğli Belediyesi'nin sokaklarında çöp yığınları oluştu!
18.04.2025Cuma
Kültür A.Ş. müdürü Murat Abbas itirafçı oldu!
18.04.2025Cuma
"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü sahibini buldu: Gazzeli çocuğun sessiz çığlığı
18.04.2025Cuma
Yozgat’taki DEAŞ operasyonu kameraya yansıdı
18.04.2025Cuma
Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor
18.04.2025Cuma
Bunlar da Var
Konya Karatay’da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı! 01:26
Konya Karatay'da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı!
17.04.2025Perşembe
Samsun İlkadım’da başörtüsü takan öğrenciye öğretmenden mobbing! 03:11
Başörtüsü takan öğrenciye mobbing!
17.04.2025Perşembe
Fatih’in cenazesine Rabia’yı neden istemiyorlar? | VİDEO 12:58
Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar?
17.04.2025Perşembe
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da | VİDEO 27:05
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray'da
17.04.2025Perşembe
CANLI YAYIN