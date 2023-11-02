Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır." dedi. Erkan, "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik." ifadelerini kullandı.