SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 11:18 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 11:26

Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır." dedi. Erkan, "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi
02.11.2023Perşembe
İsrail askerleri taş atan genci silahla vurarak öldürdü! İşte o anlar…
02.11.2023Perşembe
Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidecek
02.11.2023Perşembe
Katil İsrail Cibaliye’yi vurmaya devam ediyor! İşte kampın uzay görüntüsü
02.11.2023Perşembe
Ticaret Bakanı Ömer Bolat paylaştı: Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
02.11.2023Perşembe
Bunlar da Var
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü! 00:24
'Polat' çifti hastaneye götürüldü!
02.11.2023Perşembe
Katil İsrail Cibaliye’yi vurmaya devam ediyor! İşte kampın uzay görüntüsü 03:55
Katil İsrail Cibaliye’yi vurmaya devam ediyor!
02.11.2023Perşembe
HDP’li Hüda Kaya Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı! 00:22
HDP'li Hüda Kaya tutuklandı!
02.11.2023Perşembe
Altın Kafes yakında atv’de! 01:00
Altın Kafes yakında atv'de!
02.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA