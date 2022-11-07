Yer: Bursa! Narkotik operasyonunda nefes kesen görüntüler

Bursa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetiminde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirildi. Bin 700 polisin katıldığı, 3 İHA ile 1 helikopterin destek verdiği narkotik operasyonunda, 70 adrese baskın düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin görüntüler yayınlandı. 70 adrese düzenlenen baskında, 95 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevli personeli uğurlamasıyla başladı. İşte operasyondan nefes kesen görüntüler…