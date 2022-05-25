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Yer: Ankara! Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin video yürekleri ısıttı

Yer: Ankara! Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin video yürekleri ısıttı
25.05.2022 23:35

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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde koyun sürüsünü otlatan çobanın yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin videosu yürekleri ısıttı. İşte o anlar...

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Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki kırsal alanda koyun sürüsünü otlatan çoban, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sürüsünü korumak için yanında getirdiği çoban köpeğinin yavru bir kurda gösterdiği ilgiyi görüntüledi. Görüntülerde çoban köpeğinin yavru kurdu severcesine onunla oynaması yürekleri ısıttı.

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