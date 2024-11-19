SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Sanıklar için 17 bin yıl hapis cezası isteniyor
Haberler Güncel Videoları

Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Sanıklar için 17 bin yıl hapis cezası isteniyor

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 10:25

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma bir türlü başlayamadı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu son durumu canlı yayında değerlendirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt'ta yangın paniği kamerada
19.11.2024Salı
Yenidoğan Çetesi duruşmasının 2. gününde neler olacak?
19.11.2024Salı
Ankara’nın gündeminde neler var? İşte tüm detaylar…
19.11.2024Salı
Rize Çayeli'nde heyelan! Son durumu Çayeli Belediye Başkanı aktardı
19.11.2024Salı
Küçükçekmece'de çocuklar arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı
19.11.2024Salı
Bunlar da Var
Arnavutköy’de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu 00:52
Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
18.11.2024Pazartesi
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü 00:24
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü
18.11.2024Pazartesi
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Ankara’da köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı 01:17
Ankara'da köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı
18.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA