Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Sanıklar için 17 bin yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma bir türlü başlayamadı. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu son durumu canlı yayında değerlendirdi.