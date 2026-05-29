İstanbul’da fetih coşkusu: 573 yıllık şanlı miras valilik programlarıyla kutlanıyor!
Fatih Sultan Mehmet Han’ın dünya tarihini kökünden değiştiren, çağ açıp çağ kapatan büyük fethiyle bizlere emanet ettiği aziz şehir İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü, İstanbul Valiliği'nin koordine ettiği dev programlarla büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor; kentin tarihi mekanlarında fethin şanlı mirasına yakışır törenler, mehteran yürüyüşleri ve özel anma etkinlikleri düzenlenecek. Tüm İstanbullular bu tarihi atmosferi ve fetih ruhunu hep birlikte yaşayarak ecdadını bir kez daha rahmet ve minnetle yad edecek.
