Bakan Uraloğlu: "Çamlıca kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi’nin 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çamlıca Kulesi'nin 5. yıl dönümünü kutladı. Lale formundaki özgün mimarisiyle dikkat çeken kulenin, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
