Bakan Uraloğlu: "Çamlıca kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı"

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 11:32

Çamlıca Kulesi 5 Yaşında: 2.8 Milyon Ziyaretçi ve Dünyada Bir İlk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çamlıca Kulesi'nin 5. yıl dönümünü kutladı. Lale formundaki özgün mimarisiyle dikkat çeken kulenin, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.