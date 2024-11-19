EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ: Eski ehliyet yenileme tarihi son gün ne zaman?

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 13:43

Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerindeki randevular son aya girilirken doldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Peki o tarihe kadar; ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme harç bedeli ne kadar? İşte detaylar...

Eski tip ehliyetleri yenileme süresi yılbaşı olarak açıklanmış, vatandaşlar tüm illerde randevuları doldurmuştu. Bazı vatandaşlar ise randevu bulamamıştı. Oluşan mağduriyet sonrası eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır ve öncelikle randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu internet üzerinden kolayca alabilir, ardından belirlediğiniz tarihte müdürlüğe giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

* Kimlik belgesi

* Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

* Sürücü sağlık raporu

* Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz

* 1 adet biyometrik fotoğraf

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde:

* *"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına - 2,00 TL

* "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına - 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde:

* "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına - 230,00 TL

* "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına - 990,00 TL