Aile içi kriz sokağa taştı: Babasının evinin önüne gelip tüfekle ateş açtı!

Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, babasıyla sorun yaşadığı iddia edilen öfkeli oğul, müstakil evin önünü tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşatan şahıs, eyleminin ardından kayıplara karıştı.

Park Halindeki Araç İsabet Aldı

Şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar, o esnada evin önünde park halinde bulunan bir araca isabet etti. Silah seslerinin yankılandığı sokakta büyük bir panik ve can pazarı yaşanırken, zanlı H.A. eyleminin ardından bindiği araçla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis Her Yerde Onu Arıyor

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokakta ve isabet alan araç üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, asayişi sarsan olayın ardından firar eden şüpheli H.A.'nın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

