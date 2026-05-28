Aile içi kriz sokağa taştı: Babasının evinin önüne gelip tüfekle ateş açtı!

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:53

Park Halindeki Araç İsabet Aldı

Şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar, o esnada evin önünde park halinde bulunan bir araca isabet etti. Silah seslerinin yankılandığı sokakta büyük bir panik ve can pazarı yaşanırken, zanlı H.A. eyleminin ardından bindiği araçla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis Her Yerde Onu Arıyor

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak sokakta ve isabet alan araç üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, asayişi sarsan olayın ardından firar eden şüpheli H.A.'nın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.