Yardım kampanyasında rakam telaffuzu konusunda yanlış anlaşılıp bir anda sosyal medyada gündem olan Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras'ın telefonu yaşanan olay sonrası bildirim yağmuruna tutuldu.
Yeni Çamoluk Otomotiv bağlantısı gündem oldu bağış yanlış anlaşıldı! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
OTOMATİK OYNAT
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