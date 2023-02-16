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Yeni Çamoluk Otomotiv bağlantısı gündem oldu bağış yanlış anlaşıldı! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Yeni Çamoluk Otomotiv bağlantısı gündem oldu bağış yanlış anlaşıldı! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16.02.2023 01:47 - Son Güncelleme: 16.02.2023 02:58

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Yardım kampanyasında rakam telaffuzu konusunda yanlış anlaşılıp bir anda sosyal medyada gündem olan Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras'ın telefonu yaşanan olay sonrası bildirim yağmuruna tutuldu.

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