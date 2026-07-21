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Hatay'da minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

Hatay'da minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

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Hatay'ın Reyhanlı - Kırıkhan yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Reyhanlı - Kırıkhan Yolunda Feci Kaza

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla devrilen minibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Kazada 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 5 tarım işçisi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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