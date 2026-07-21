Hatay'da minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

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İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 5 tarım işçisi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla devrilen minibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi