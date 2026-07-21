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Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet kamerada

Büyükçekmece'de özel eğitim merkezinde çocuğa şiddet kamerada

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İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki B.B.T. isimli erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen H.İ.K. gözaltına alındı. Ailesinin şüphelenerek gizlice kayda aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yakaladıkları şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı.

Eğitim merkezine gitmek istemeyen B.B.T'nin davranışlarındaki değişikliği fark eden aile, çocuğun eğitim gördüğü sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Eğitmenin, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheli H.İ.K'yi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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