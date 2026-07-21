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Ankara'da Numan Kurtulmuş ile Devlet Bahçeli görüşüyor

Ankara'da Numan Kurtulmuş ile Devlet Bahçeli görüşüyor

Eğitim merkezine gitmek istemeyen B.B.T'nin davranışlarındaki değişikliği fark eden aile, çocuğun eğitim gördüğü sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı.