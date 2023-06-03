"Yarısı Bizden" Kampanyası'na hangi ilden kaç başvuru yapıldı? İnşaat ne zaman başlayacak?

26 Nisan'da e-Devlet üzerinden başlayan "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru süreci 31 Mayıs'ta sonlandı. Başvuruları sonlanan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!" dedi.

Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

"EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak.



"AYLIK 5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI YAPILACAK"

Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.



" Yarısı Bizden " kampanyasına İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı. İstanbul'un ilçelerinde ise başvuru rakamları şu şekilde oldu: