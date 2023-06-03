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"Türkiye Yüzyılı" başlıyor! Başkan Erdoğan “Göreve Başlama Töreni” için Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde

"Türkiye Yüzyılı" başlıyor! Başkan Erdoğan “Göreve Başlama Töreni” için Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde
03.06.2023 18:00 - Son Güncelleme: 03.06.2023 18:20

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti. Ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geldi. Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sırada çok sayıda bakan ve aralarından Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri de katıldı.

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