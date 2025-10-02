Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı

Kazanın, Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 694 plakalı otomobil ile Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsünün karayolunda kafa kafaya çarpışması sonucu yaşandığı belirlendi.

Otomobil alev aldı, genç sürücü hayatını kaybetti

Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan genç sürücü Can Akgeyik, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve yanarak hayatını kaybetti.

Minibüste 14 kişi yaralandı

Yolcu minibüsünde bulunan 14 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, bölgede seyir halindeki bir tıra ait araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil ve minibüsün çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç kamerası görüntüleri incelenirken, olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiği bildirildi.