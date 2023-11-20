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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 11:52 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 13:11

Ümit Özdağ görüntüleri paylaştı! İşte Özgür Özel'in çelişkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor. HDP'ye sıcak mesajlar veren Özgür Özel dün yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolle Kürt seçmenin rahatsız edildiğini" savundu. Özel'e yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özel'in görüntülerini paylaşan Ümit Özdağ, "Özgür Özel 2. Tur seçimler öncesinde Isparta’da Zafer Partisi il başkanının elini havaya kaldırıp, Zafer Partisi desteği ile kazanıyoruz diye bağırıyor. Güya Protokoldan haberi yokmuş. Hepiniz biliyordunuz" dedi.

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