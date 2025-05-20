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TUSİAD davasında ara karar açıklandı! Yöneticiler ifadelerinde ne söyledi?
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TUSİAD davasında ara karar açıklandı! Yöneticiler ifadelerinde ne söyledi?

Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:15:21

Yargıyı hedef alarak hükümete parmak sallamaya kalkan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Turan aylık gelirinin 1 milyon lira, sanık Aras ise 900 bin lira olduğunu söyledi. İfadeleri ortaya çıkan Turan ve Aras hükümeti ve bağımsız yargı organlarını tehdit etmediklerini belirterek algı oluşturmaya çalışmadıklarını iddia etti. Ancak bilindiği üzere Aras, ülkede moral bozukluğu ve güven bunalımı yaşandığını ve sistemin çöktüğünü iddia etmişti. Yolsuzluk yapan belediye başkanlarının tutuklanması, orduda itaatsizlik yapan teğmenlerin ihraç edilmesine dair birçok başlıkta Türkiye'nin hem bağımsız yargı organlarını hem de birçok kurumuna parmak sallamıştı. İki ismin yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken dava 23 Eylül'e ertelendi.

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