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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 12:00

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü merak edilen soruları cevapladı

Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü. Gezeravcı'yı, Esenboğa Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte karşıladı. Bakan Kacır ve Gezeravcı basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kacır, "Fırlatma roketleri geliştirmeye devam edip 2030'a kadar uzay limanı kuracağız. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program zorlu uzay koşullarında kullanma ve ticarileştirme olanağı sunacak. Ay programını gerçekleştireceğiz." dedi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Gezeravcı, "Geleceğe yönelik kutlu yürüyüşümüz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte devletimin emrindeyim." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü merak edilen soruları cevapladı.

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